Tigres assumem liderança

O HC Tigres venceu, este sábado, e assumiu a liderança do Campeonato Nacional 2.ª Divisão com mais dois pontos que o segundo classificado.

Anderson Luís (1), Filipe Bernardino (3), Frederico “Freddy” Neves (1) e Tiago Godinho (2) foram os marcadores dos golos frente ao BIR que os almeirinenses venceram por 7-2.

Em declarações a O Almeirinense, André Luís diz que “foi a nossa exibição mais conseguida no campeonato até ao momento, que por curiosidade coincidiu com o regresso dos Ultras Almeirim às bancadas do Alfredo Bento Calado, a quem desde já agradecemos o enorme e decisivo apoio prestado. Entrámos muito fortes e pressionantes no jogo, não deixámos a BIR explorar a sua melhor arma, que são as transições ofensivas, e fomos solidários na forma como recuperámos a bola para podermos sair nós em Contra-Ataque. Fomos para o intervalo com uma vantagem confortável de 4-0, tendo demonstrado uma enrome superioridade táctica e física sobre o adversário. No segundo tempo tivemos um período de desconcentração inicial que permitiu ao adversário reduzir, mas rapidamente voltámos ao jogo e partimos para um último terço do encontro muito dinâmico e sóbrio, que nos permitiu vencer confortavelmente por 7-2, sendo que todo o mérito e crédito deve ser dado aos jogadores, que foram inexcediveis”.

No dia 1 dezembro, o Tigres joga na Parede.