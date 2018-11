Tejo Gourmet: prazo de inscrições a terminar

O Tejo Gourmet – 9º Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo tem o prazo de inscrições a terminar.

Este concurso destina-se a qualquer restaurante do país que esteja interessado em participar neste concurso. O Tejo Gourmet vai decorrer de 1 a 28 de Fevereiro 2019. As inscrições deverão ser enviadas para confraria.enofila.tejo@gmail.com até 30 de Novembro 2018.

Criado em 2010 pela CVR Tejo, o Tejo Gourmet tem vindo sempre a crescer tanto em quantidade como em qualidade dos Restaurantes que nele participam, posicionando-se nas últimas edições como um concurso de âmbito nacional. O objectivo final do Tejo Gourmet consiste em premiar e divulgar os Restaurantes com as melhores harmonizações entre os pratos por si confeccionados e os Vinhos do Tejo. Em 2019, na sua 9ª edição, é de novo organizado numa parceria entre a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo.