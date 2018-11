NERSANT apresenta Vida Ativa QUALIFICA+ a entidades da economia social

A Medida, financiada pelos fundos europeus e dinamizada pela NERSANT, vai permitir aumentar os níveis de qualificação e melhorar a empregabilidade dos ativos, dotando-os de competências ajustadas às necessidades do mercado de trabalho.

Este projeto é constituído por uma fase de formação inicial, de cerca de 3 meses, complementada com estágio, igualmente com duração de cerca de 3 meses, sem qualquer custo para as instituições que os proporcionam, permitindo identificar e reter colaboradores com potencial, nas áreas “Agente em Geriatria” e “Cuidador/a de Crianças e Jovens”.

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO | INSCRIÇÃO GRATUITA

27 novembro – 14h30 – Torres Novas