Lançamento do Livro ” As Cartas Que Trocamos” no W Shopping

No dia 24 de novembro, às 16h, no W Shopping de Santarém, terá lugar o lançamento do livro “As Cartas Que Trocamos”, escrito em coautoria por Ana Simão e Rui Machado.

Tudo começou em 2017, quando quatro pessoas em cadeira de rodas, com mobilidade bastante reduzida, partiram numa aventura pelas ilhas dos Açores a locais completamente inacessíveis. A viagem só foi possível com o apoio de autarquias locais e de organizações de economia social.

Tem pois, o leitor, com estas cartas trocadas, uma oportunidade rara de perceber com quantas certezas se constrói o amor, com quanta coragem se enfrenta a dor, com quantas palavras se escreve uma vida. Numa prosa enriquecedora e estimulante que, de ternura e simplicidade feita, nos prova ser ainda uma miragem a tão propalada máxima “todos diferentes, todos iguais”. Que nos faz tomar consciência disso mesmo e que nos obriga a olharmos o outro de frente, a sermos mais fortes e solidários, a construirmos um mundo mais justo e melhor.

A edição deste livro teve o apoio da Câmara Municipal de Santarém, do W Shopping de Santarém e da Delta Cafés.

Ana Simão – Biografia

Ana Simão é natural de Santarém. Licenciada em Gestão de Recursos Humanos com uma pós-graduação em Gestão de Projetos em Parceria pelo ISCTE – IUL, trabalhou na Câmara Municipal de Santarém, onde exerceu funções na área da cultura, turismo e ação social.

A autora tem uma doença rara, Osteogénese Imperfeita (OI), vulgarmente conhecida como a doença dos ossos de vidro ou de cristal.

Depois de 25 anos de trabalho e devido a um grave acidente viu-se obrigada a uma aposentação por invalidez. Mas foi nesse momento que descobriu que há milagres e que a escrita, se não salva ninguém, lhe dá esperança e alegria para continuar.

Em 2014 editou “A Menina dos Ossos de Cristal” pelo Clube do Livro SIC, um inspirador testemunho de vida, que se transformou num best-seller. Seguiu-se em 2016 o romance “Naquela Ilha”, reeditado em 2017 com o título “A Ilha” pela editora Presença.

“As Cartas Que Trocamos”, publicado em 2018, é o seu primeiro livro em coautoria.

Rui Machado – Biografia

Rui Machado nasceu em 1983 na cidade do Porto. O seu percurso na escrita conheceu o seu início em 2014 com “Finalmente Mar”, onde reuniu os seus primeiros poemas. No ano seguinte apresentou-nos prosa em “Uma Forma de Continuar”, um livro de contos e crónicas. “Qualquer dia, Amo-te” foi o seu terceiro livro e o regresso a sua casa: à poesia. A sua quarta publicação foi o conto infanto-juvenil “Maria Cereja e João Violino”. Para além destes livros, participou até ao momento, num total de mais de duas dezenas de coletâneas/antologias, tanto de poesia como de prosa. É ainda cronista residente na plataforma online “Plural&Singular” e na publicação regional “Jornal Novo de Valongo”. É licenciado em Psicologia da Saúde e mestre em Psicologia Clínica. Entre os dois, fez formação técnica em Multimédia e trabalhou em Publicidade. Outra dimensão importante na sua vida é o ativismo na área da deficiência, sendo membro da comissão coordenadora dos (d)Eficientes Indignados, da direção do Centro de Vida Independente, da Comissão de Ética da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, do grupo “Sex and Relationships” da European Network on Independent Living e co-criador de um movimento nacional ligado à desmistificação da sexualidade das pessoas com diversidade funcional. Mais recentemente esteve envolvido na criação e desenvolvimento do Projeto Janelas onde, junto de cuidadores e técnicos, se procurou promover o desenvolvimento psicoafectivo de pessoas com diversidade intelectual.