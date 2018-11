Futalmeirim coloca cinco atletas na seleção

A Associação de Futebol de Santarém convocou cinco atleta dos Futalmeirim para o treino a realizar no dia 22 de novembrono Pavilhão Municipal de Santarém.

Diogo Soares, Francisco Maximiano, João Fitas, Nuno Menino e Ruben Aveiro foram os cinco atleta dos Futalmeirim convocados.

Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Futsal Masculino Sub- 17, com vista à participação no Torneio Interassociações, que se realiza entre 27 e 30 de dezembro de 2018, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, em Vila Real. Os atletas devem concentrar-se pelas 19H00 horas no local atrás referido.