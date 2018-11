Gonçalo Pestana conquista primeiro torneio nível A para o Ténis Almeirim

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, Gonçalo Pestana, conquistou no Domingo, 18 de novembro, o Torneio José Cavaco, um torneio de nível A (a categoria mais elevada), registando assim o primeiro torneio desta categoria conquistado pelo clube de Almeirim.

No escalão de +45, Gonçalo Pestana derrotou na final Rui Claro, do TP Palmela, pelos parciais de 6/4 e 6/4, conquistando assim o Torneio José Cavaco, um torneio de nível A do calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis e que atribuía 2.000 euros em prémios monetários.

Nos torneios do calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis esta é a categoria mais elevada, tendo sido a primeira vez que um tenista de Almeirim conquistou um evento desta envergadura.

Ainda no escalão de +45, Gonçalo Andrade, que defendia o estatuto de 1º cabeça-de-série, foi obrigado a desistir nos quartos-de-final, quando o marcador indicava 6/7 (2) e Carlos Nunes cedeu na ronda inaugural frente a Gilberto Sebastião, no decisivo Super Tie-Break, por 6/7, 6/1 e 10-8. Em +35, José Rodrigues cedeu na ronda inaugural frente a Marco Santos, do Clube Nacional de Ginástica, pelos parciais de 6/4 e 6/2.

O Torneio José Cavaco foi promovido pelo Club Internacional Foot-Ball (CIF), um dos mais

históricos do ténis português. A poucas semanas do final da temporada de 2018, a vitória de Gonçalo Pestana é importante na conquista de pontos para o Masters de final do ano.