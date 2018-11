Cerimónia de Entronização da Confraria Enófila Nª Sra. do Tejo na nova sede em Almeirim

Foi este sábado, dia 17 de novembro que a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo realizou a primeira cerimónia de entronização de sete novos confrades e confreiras na nova sede inaugurada no passado dia 11 de outubro em Almeirim. Este evento teve início pelas 17h e 30m com a reunião da Assembleia, seguindo-se a cerimónia de entronização. O tradicional jantar de confraternização foi servido no novo espaço pelo restaurante certificado de Alpiarça, O Cavalo do Sorraia.

O confrade Pedro Ribeiro, no discurso de boas vindas era um presidente da Câmara satisfeito por contar com uma organização, como a Confraria Enófila NS do Tejo, de promoção e divulgação do vinho da região do Tejo, sediada no concelho de Almeirim. Referiu ainda que, tal como aconteceu com o espaço onde agora está sediada a Confraria, a recuperação de edifícios multiusos vai continuar e terminou dizendo que “o pior é ter espaços que se degradam porque não se usam”.

Neste evento estiveram presentes confrarias de Norte a Sul do País e ilhas, como por exemplo , região vinícola de Felgueiras representada por Fátima Felgueiras.