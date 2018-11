Concelho de Almeirim é o mais representado no Centro Treinos

O U. Almeirim e o Fazendense colocam 18 atletas no Centro de Treinos Futebol 7 Feminino Sub-14 da Associação Futebol de Santarém. O U. Almeirim foram convocadas Ana Marques, Beatriz Costa, Fábia Rego, Inês Matias, Juliana Fulgêncio, Magda Adriano, Margarida Pereira, Maria Duarte, Maria Raposo, Mariana Ferreira, Marta Fidalgo, Matilde Dias, Rita Lopes, Sofia Cordeiro e Sofia Machado. Do lado do Fazendense foram chamadas Ana Tomaz, Madalena Costa e Matilde Costa.

As atletas têm treino no dia 21 de novembro no Complexo Desportivo Ribeiro Ferreira, emVila Chã de Ourique.