Almeirinense marca segundo golo por Portugal

Depois do triunfo de quinta-feira diante da Polónia (2-0), a Seleção Nacional sub-20 voltou, esta sexta-feira, a vencer mais um jogo de preparação, desta feita frente à Eslováquia, por 3-1 e este é um momento importante para Daniel Bragança que se estreou nos sub-20. Este foi o segundo golo do jogador almeirinense nas seleções nacionais, ele já tinha marcado pelos sub-18.

A Equipa das Quinas entrou bem no jogo e cedo demonstrou que queria implementar a sua identidade. Ao intervalo, Portugal já vencia por 2-0, com golos de Daniel Bragança (33′) e Leandro Cardoso (38′).

Na segunda metade do encontro, a formação orientada por Hélio Sousa voltou a entrar melhor e, à passagem dos 46′, Nuno Santos aumentou a vantagem lusa. A Eslováquia, aos 49′, reduziu por intermédio de Christián Herc.

Hélio Sousa, Treinador Nacional, em discurso direto:

– “Fizemos um bom jogo. Começámos com uma equipa totalmente diferente daquela que entrou no primeiro jogo. Conseguimos voltar a ser consistentes. No início de jogo tivemos várias oportunidades de golo, mas não fomos eficazes. Os dois golos no primeiro tempo deixaram-nos mais tranquilos na partida. Iniciámos muito bem a segunda parte e fizemos logo o 3-0. A Eslováquia, logo depois, aproveitou um erro nosso e reduziu”.

– “Foi um jogo bem conseguido da nossa equipa, onde conseguimos condicionar muito o jogo do adversário e obter um resultado positivo”

– “Estes três jogos num curto espaço de tempo simbolizam uma realidade semelhante àquela que encontramos nas fases finais das competições. Os jogadores estão a responder bem e, certamente, vamos voltar a demonstrar qualidade no terceiro jogo”.

Ficha de Jogo

Preparação para o Campeonato do Mundo Polónia 2019

Estádio Municipal da Belavista, Parchal

Árbitro: João Bento.

Árbitros assistentes: Nuno Ferreira e Carlos Covão.

Quarto árbitro: Cristiano Pires.

PORTUGAL 3-1 ESLOVÁQUIA (2-0 ao intervalo)

Portugal: Ricardo Silva, Thierry Correia – Cap. (Rúben Vinagre, 82′), David Carmo, Romain Correia, Amílcar Silva, Nuno Henrique (Miguel Luís, 63′), Diogo Teixeira (Domingos Quina, 72′), Daniel Bragança, Moura (Mesaque Dju, 82′), Leandro Cardoso (Mickael Almeida, 63′) e Nuno Santos.

Suplentes não utilizados: Luís Maximiano, Diogo Queirós, João Oliveira, Luís Silva, Florentino, Elves Baldé e Pedro Correia.

Treinador: Hélio Sousa.

Golos: Daniel Bragança (33′), Leandro Cardoso (38′) e Nuno Santo (46′)

Disciplina: Cartão amarelo a David Carmo (14′)

Eslováquia: Martin Vantruba, Dominik Špiriak (Adrian Slavik, 76′), Branislav Sluka, Martin Šulek (Peter Pokorny, 65′), Martin Bednár (Adam Kopas, 65′), Lubomir Tupta (Rastislav Kružliak, 76′), Christian Herc – Cap. (Filip Halgoš, 65′), Martin Adamec, Milan Kvocera (Michal Tomič, 46′), Jozef Špyrka (Filip Blažek, 46′) e Robert Boženik (Marian Chobot, 46′)

Suplentes não utilizados: David Šipoš, Frederik Valach, Samuel Kozlovsky, , Peter Kolesar.

Treinador: Adrian Gula.

Golos: Christian Herc (49′)

Disciplina: Cartão amarelo a Martin Adamec (82′)