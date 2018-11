Daniel Bragança chamado à seleção nacional sub-20

Hélio Sousa chamou 24 elementos para o estágio de preparação a realizar entre a Cidade do Futebol e o Algarve, entre os dias 12 e 18 de novembro, e entre os eleitos está o almeirinense Daniel Bragança. O jogador estava nomeado para a categoria Desporto na primeira Gala O Almeirinense.

A Seleção Nacional sub-20 vai voltar ação, entre 12 e 18 de novembro, para mais um estágio. Nos trabalhos da formação orientada por Hélio Sousa, agendados para a Cidade do Futebol e para o Algarve, está contemplada a realização de três jogos de preparação.

Portugal defronta a Polónia a 15 de novembro, no Estádio Algarve. No dia seguinte, a Equipa das Quinas enfrenta a Eslováquia, no Parchal. Os sub-20 voltam a jogar com os eslovacos a 18 de novembro, em jogo a ter lugar no Estádio Municipal de Portimão. Todos os encontros têm início às 17h00.

A formação liderada por Hélio Sousa inicia os trabalhos na Cidade do Futebol, na próxima segunda-feira, seguindo depois para o Algarve, mais concretamente para o Parchal, onde prosseguirão os trabalhos de preparação.

Portugal prepara ao longo desta temporada o Campeonato do Mundo de sub-20 que será disputado na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho de 2019.

Eis a convocatória completa:

AS Monaco: Amílcar Silva

Belenenses SAD: Luís Silva

SL Benfica: Florentino, Mesaque Dju e Nuno Santos

Deportivo de la Coruña: Pedro Correia

Estoril Praia: Filipe Soares

FC Aarau: Mickael Almeida

FC Porto: Diogo Queirós e Ricardo Silva

Genoa Cricket FC: Nuno Henrique

Marítimo Madeira: Leandro Cardoso

Rio Ave FC: Diogo Teixeira

SC Braga: David Carmo e Francisco Moura

Sporting CP: Daniel Bragança, Elves Baldé, João Oliveira, Luís Maximiano, Miguel Luís e Thierry Correia

Vitória SC: Romain Correia

Watford FC: Domingos Quina

Wolverhampton Wanderers FC: Rúben Vinagre

Daniel Bragança tem duas internacionalizações por Portugal, na equipa de sub-18.