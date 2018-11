Erasmus+ em Almeirim

O Agrupamento de Escolas de Almeirim vai receber um grupo de professores e alunos europeus no âmbito de um dos projetos Erasmus+ .

De entre as atividades que irão decorrer, destaque para a sessão de boas vindas, no dia 12 pelas 9.30h, na EB Charcos, a visita ao agrupamento no dia 14, pelas 9.30h na Escola Secundária de Almeirim e a sessão final no dia 16, na EB Charcos, pelas 17.30h.

Este é sobre “As Competências Chave e inteligências múltiplas como base no desenvolvimento de métodos e estratégias de ensino” e resulta da parceria entre o Agrupamento de Escolas de Almeirim (EB dos Charcos) e três escolas parceiras da Espanha, Hungria e Polónia.