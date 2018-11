12 anos de ténis em Almeirim

O que é representam 12 anos na vida de um clube? E 12 anos na vida de uma pessoa? São 12 anos de sonhos, de esperança e de perguntas, mas também 12 anos de momentos, de

certezas e de respostas.

Começámos do zero absoluto, reuniões e mais reuniões, ideias de todas as cores e sentidos, projetos e planos elaborados, estratégias e muito trabalho até ao nosso primeiro torneioorganizado em junho de 2007.

Depois foi sempre a correr, marcos que ficam connosco e que nos deixam felizes, a primeira

final de um atleta da casa, o primeiro vice-campeonato de equipas, o primeiro torneio vencido, a escola em Alpiarça, o primeiro campeonato depois de tantos vices, o primeiro top 50 nacional e depois o primeiro top10, muito caminho se percorreu até aparecerem os primeiros títulos nacionais e a confirmação de que eramos um clube com passado, mas também com futuro.

Tantas foram as pessoas que deram o seu melhor nestes 12 anos, umas que deram o seu

tempo, outras o seu empenho no campo, outras ainda motivaram os seus filhos. Todos foram importantes, todos foram essenciais, mais de 300 atletas, treinadores e dirigentes conspiraram nestes 12 anos para tornar o ténis e este clube em particular num dos orgulhos de dois concelhos, de uma região e que são a nossa família desportiva e o garante dos próximos 12.

Adorei o caminho, foi uma honra liderar esta missão. Vamos todos contribuir para o novo futuro desta instituição. Ténis é em Almeirim e em Alpiarça.

Paulo Marques

Presidente Secção Tenis Ass. 20 kms de Almeirim