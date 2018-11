Gonçalo Carvalho dá “parabéns ao União de Almeirim”

O Fazendense perdeu, em casa, por 3-0 com o rival U. Almeirim e em declarações ao Jornal O Almeirinense o técnico felicitou o adversário: “Foram três pontos que perdemos, é de dar os parabéns à União de Almeirim que tem um excelente plantel e é um candidato ao título e fez um bom jogo ca, ganhou, mérito deles algum mérito nosso mas é assim.”

Mais em detalhe, o técnico lamenta “o nosso golo anulado que fazia o 1-0 mas pronto são acidências do jogo, os erros acontecem, aconteceu um erro dessa vez, depois lamento também o segundo golo que foi uma desatenção enorme da nossa parte e com jogadores como os de Almeirim não se pode ter desatenções destas, mas apesar de estar triste com o resultado tenho de ficar otimista com aquilo que é a minha equipa, porque não baixamos a cabeça, continuamos a ter a bola, continuamos a controlar o jogo e a assumir o jogo mesmo a perder 2-0, depois com aquela faltinha que deu o terceiro golo ficou tudo complicado mas ver uma equipa a perder 3-0 em casa e ver os jogadores a irem buscar a bola à pressa para lançar, para cruzar, para correr acho que é de salientar.”

Extra jogo, Gonçalo Carvalho destacou que “mesmo com o tempo chuvoso consegui se compor a casa, como se costuma dizer e consegui se criar as condições para um dérbi interessante. Extra jogo quero salientar aqui duas situações, primeiro os nossos adeptos, as pessoas das Fazendas de Almeirim que foram maravilhosos, apoiaram n os desde que começou o jogo com bandeira, com cânticos, e a perder um zero e a perder dois zero e a perder três zero em casa que não é fácil, apoiaram-nos e ajudaram-nos.”

Sem ser num tom agressivo, o treinador do Fazendense sublinhou ainda que “numa tarde chuvosa as pessoas de Almeirim e apoiantes da União de Almeirim puderam se sentar juntamente com os adeptos do Fazendense e puderam desfrutar do jogo de baixo de um teto, algo que não foi permitido o ano passado para as pessoas das Fazendas no campo da União, volto a dizer não estou aqui a julgar ninguém, estou a dizer é que fico orgulhoso da forma como as pessoas das Fazendas de Almeirim receberam neste caso o rival.”

Com este resultado o Fazendense atrasou-se na corrida pelos lugares de promoção e viu o U. Almeirim ganhar cinco pontos de avanço.