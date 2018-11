Fernando Veríssimo constrói souvenirs com Bordallo Pinheiro

A Câmara Municipal de Almeirim tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos algumas ideias para construir um conjunto de “souvenirs” que vão estar no futuro Posto de Turismo da Praça de Touros. As mais recentes são dois frades desenhados por Fernando Veríssimo e fabricados na Bordallo Pinheiro.

“Pretendemos que sejam, simultaneamente, elementos de decoração e de divulgação. As mais recentes são estes dois frades fabricados na Bordallo Pinheiro. A ideia, a concepção e o trabalho preparatório é de um almeirinense único”, explica Pedro Ribeiro.

Adotando uma postura moderna e empreendedora, a Bordallo Pinheiro desempenha um papel essencial na revitalização, nacional e internacional, da cerâmica portuguesa e do património artístico do fundador da Fábrica de Faianças Artísticas, Raphael Bordallo Pinheiro.

Ao manter a integridade da tradição, recorrendo aos motivos naturalistas na origem do grande projeto bordalliano, a par das técnicas de fabrico ancestrais, a Bordallo Pinheiro inscreve a sua oferta na contemporaneidade, graças à excelência e contínua reinvenção da sua produção, ao nível estético e técnico.

As peças utilitárias e decorativas da marca continuam assim a alimentar o imaginário coletivo nacional e a levar mais longe o prestígio da cultura e da indústria portuguesas.

Pretendemos que sejam, simultaneamente, elementos de decoração e de divulgação. x

A Fábrica de Faianças das Caldas foi fundada a 30 de Junho de 1884, ficando Raphael Bordallo Pinheiro responsável pelos aspetos técnico-artísticos e seu irmão Feliciano Bordallo Pinheiro pelos aspetos organizativos.

Raphael também acompanhou a peculiar conceção arquitetónica das instalações que incluía um espaço destinado a escola de cerâmica, onde se lecionavam vários cursos da especialidade. A fábrica e depósito de vendas estavam envolvidas por um parque arborizado contento duas nascentes de água e dois Barreiros e era decorado com as próprias cerâmicas de Raphael Bordallo Pinheiro.

Na fábrica de Raphael Bordallo Pinheiro foram criados centenas de modelos cerâmicos de criatividade ímpar, baseando-se nas tradições locais, nomeadamente na olaria caldense, adotando a fauna e a flora como inspiração decorativa. A sua produção cerâmica, especialmente pela sua qualidade artística, ganhou grande projeção e transformou-se num pólo de atração nacional e internacional.

Bordallo modela também as personagens do quotidiano português com audácia e um notável sentido crítico e, nos seus azulejos, cria padrões com influências tão vastas quanto diversas: do Naturalismo ao Renascimento, passando pela Art Nouveau e pelo legado hispano-árabe.

Raphael Bordallo Pinheiro com ajuda da sua equipa de operários, produziu obras arrojadas, quer pelas dimensões, quer pela delicadeza dos pormenores. A “Jarra Bethoven”, que ultrapassa os 2,60m de altura, é um símbolo da exuberância e do talento do artista e encontra-se no Museu das Belas Artes, no Rio de Janeiro.

Os vinte e um anos de produção de Raphael Bordallo Pinheiro (1884-1905) ficaram imortalizados na história da cerâmica caldense. Para tal, contribuiu não só a exuberância e criatividade das suas faianças, mas também o alto nível técnico atingido, principalmente ao nível da modelação e dos vidrados.

Manuel Gustavo Bordallo Pinheiro faz da sua vida uma verdadeira missão pela salvaguarda da memória de seu pai, Raphael Bordallo Pinheiro. Continuador da sua obra, permitiu que esta tradição cerâmica chegasse aos nossos dias.

Após a morte de Manuel Gustavo, em 1920, um grupo de ilustres caldenses, juntamente com os operários deram continuidade à empresa e, após a grave crise de 2008, é adquirida pelo Grupo Visabeira que lhe assegura a continuidade produtiva e histórica.

Adotando uma postura moderna e empreendedora, a Bordallo Pinheiro desempenha um papel essencial na revitalização, nacional e internacional, da cerâmica portuguesa e do património artístico do fundador da Fábrica de Faianças Artísticas, Raphael Bordallo Pinheiro.

Ao manter a integridade da tradição, recorrendo aos motivos naturalistas na origem do grande projeto bordalliano, a par das técnicas de fabrico ancestrais, a Bordallo Pinheiro inscreve a sua oferta na contemporaneidade, graças à excelência e contínua reinvenção da sua produção, ao nível estético e técnico.

As peças utilitárias e decorativas da marca continuam assim a alimentar o imaginário coletivo nacional e a levar mais longe o prestígio da cultura e da indústria portuguesas.