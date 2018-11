Dia Mundial do Cinema assinalado em Almeirim por João Manso

O filme do realizador almeirinense João Manso «História Secreta da Aviação» vai ser exibido esta segunda-feira, dia 5 de novembro, na Biblioteca Municipal.

O Dia Mundial do Cinema comemora-se anualmente a 5 de novembro. A sétima arte é considerada por muitos a arte mais mágica, pelo seu poder sobre as emoções humanas. O cinema inspira milhões de pessoas, assim como as faz sonhar, rir, chorar e gritar de medo a qualquer altura do dia. Sem o cinema, o mundo não seria certamente o mesmo. Neste dia internacional do cinema realizam-se muitas atividades relacionadas com a sétima arte pelo mundo, desde concursos a exposições. O destaque vai no entanto para a exibição gratuita de filmes, criteriosamente escolhidos para a data, pelos espaços culturais.

Depois da exibição do filme, João Manso vai explicar como se faz um filme.