Última Hora: Morte em acidente de trabalho

Um homem com 46 anos morreu, esta sexta-feira, dia 12 outubro, pelas 9h50 depois de ser sido esmagado por uma árvore que estava a cortar, no Convento da Serra, na Raposa.

Pelo que O Almeirinense apurou, o homem estava a cortar sobreiros quando foi atingido por uma árvore. O homem terá tido morte imediata.

No local estiveram oito bombeiros, três viaturas e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém. A investigação está a cargo da GNR e da Autoridade para as Condições do Trabalho.

A vitima era residente no concelho de Vendas Novas.