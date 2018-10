GNR deixa conselhos aos peregrinos que vão às comemorações do 13 de outubro em Fátima

O Comando Territorial de Santarém, nos dias 12 e 13 de outubro, vai implementar um dispositivo de segurança na cidade de Fátima, com particular atenção ao Santuário e zona envolvente, de modo a garantir a segurança e tranquilidade públicas, bem como a fluidez do trânsito.

Como são esperadas milhares de pessoas nesta peregrinação, o Comando Territorial vai empenhar militares de diversas valências, nomeadamente, territorial, trânsito, intervenção, investigação criminal, patrulhamento a cavalo, patrulhamento ciclo, equipas de “Tourist Support Patrol”, binómios cinotécnicos, operações especiais, manutenção de ordem pública e inativação de explosivos.

Perante a expetável afluência de peregrinos na cidade de Fátima e no Santuário, a GNR deixa os seguintes conselhos:

• Chegue atempadamente, a fim de evitar filas prolongadas;

• Não deixe bens à vista no interior dos veículos. Guarde-os na bagageira antes de chegar ao local onde vai estacionar;

• Não deixe documentos pessoais nos veículos. Tenha-os sempre consigo;

• Não transporte a carteira/telemóvel no bolso de trás ou na mochila. Guarde-os num bolso da frente ou numa bolsa com fecho, que esteja sempre em contato com o corpo;

• Evite andar com grandes quantias de dinheiro. Divida-o e distribua-o por vários locais;

• Não leve bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos;

• Tenha sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo;

• Nunca perca de vista os idosos e crianças que o acompanham, devendo estas ter sempre um contacto de um adulto do grupo.