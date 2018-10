Salto à Corda e novo Chefe marcam início do ano no Agrupamento de Escuteiros Almeirim

Os escuteiros do Agrupamento 404 de Almeirim iniciaram as suas atividades no dia 29 de setembro com o Salto à Corda, um momento que marca por tradição o início das atividades do agrupamento e é também o momento de apresentação das várias equipas.

Fechado o último ano com uma actividade na Holanda, os escuteiros almeirinenses iniciam o ano com “nova” chefia: Carlos Casaca é o novo chefe de agrupamento e volta a assumir a liderança do Escutismo em Almeirim.

Não havendo actividades regionais ou nacionais programadas, os escuteiros locais mostram mais uma vez o seu dinamismo marcando presença, no final do ano, numa atividade nos Picos da Europa.

