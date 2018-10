O Grupo “Gentes de Almeirim” apresentam, no dia 13 outubro, um Serão de Tradições intitulado “Até ao lavar dos cestos é vindima”.

O espetaculo começa pelas 21h30 no cine-teatro e conta ainda com as participações do Grupo de Folclore das Terras da Nóbrega e Grupo Folclórico e Etnográfico de Belide.