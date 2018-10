Almeirinense à conquista do Mundial

Rodolfo Dias, vice-campeão do mundo de 24h em BTT, vai participar no Campeonato do Mundo a partir do dia 19 de outubro na Escócia.

“As expectativas são as de trazer um bom resultado…pelo menos pódio,mas sempre a pensar na camisola e no lugar mais alto”, começa por dizer o atleta a O Almeirinense.

Rodolfo Dias está desde novembro do ano passado a preparar este objectivo, treinou “nas férias enquanto a minha filha dormia a sesta, fiz treinos bi-diários em setembro para aumentar o tempo de treino,enfim, preparei me conforme a disponibilidade e de acordo com as condições de quem tem um emprego e uma vida familiar”, descreve.

Rodolfo Dias para a concretização desta iniciativa conta com os apoios da Câmara de Almeirim através da equipa CajRaposa e das empresas Imporlux, Ribabike/BMC, NCtraining, Tipotejo, Refugiosbar, Tudoevida, Martex, Hast, House360 e Resiboske.