GNR faz detidos no concelho de Almeirim por droga, armas e muito dinheiro

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém, nos dias 2 e 3 de outubro, deteve seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 35 e os 48 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Santarém, Cartaxo, Almeirim (num café na freguesia de Benfica do Ribatejo), Azambuja, Vila Franca de Xira, Loures e Sesimbra.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de nove meses, foram realizadas seis buscas domiciliárias, duas em estabelecimentos comerciais e uma busca no estabelecimento prisional em Alcoentre. Da operação resultou a apreensão de vários artigos relacionados com a prática do crime, das quais se destacam:

· Cinco automóveis;

· Dois motociclos;

· 42 doses de haxixe;

· Uma balança de precisão;

· Um revolver;

· Duas caçadeiras;

· Uma arma de alarme transformada;

· 118 munições de diversos calibres;

· Uma soqueira;

· Uma faca borboleta;

· Dezasseis telemóveis;

· Cinco computadores portáteis;

· Quatro máquinas de fortuna ou azar;

· 58 mil euros em numerário.

Seis detidos, alguns com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, no dia 4 de outubro, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas bissemanais no posto policial da área de residência. Um dos detidos ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

Estiveram empenhados nesta operação 65 militares dos comandos territoriais de Santarém, Setúbal, Lisboa e Leiria, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, da Unidade de Intervenção.

A operação contou ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.