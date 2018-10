A 5ª edição do Campeonato do Mundo Síndrome Down – Madeira 2018 chegou ao fim e a equipa portuguesa, onde se incluí o almeirinense Bruno Leitão, conquistou o título de campeões do mundo coletivamente.

Na última prova, nos 1500 metros de marcha, Bruno Leitão voltou a ser 4º classificado, e desta vez não podia arriscar muito, pois podia ser desclassificado e assim prejudicar a selecção. O atleta almeirinense sacrificou-se em prol do coletivo.