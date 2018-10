Almeirinense apresenta “História Secreta da Aviação”

O filme do almeirinense João Manso “História Secreta da Aviação” vai ter estreia no Festival doclisboa 2018.

O documentário tem 15 minutos que parte do texto homónimo de Manuel Zimbro.

História Secreta da Aviação é uma reflexão seminal sobre o que sobe e o que se abate. Parte do texto homónimo de Manuel Zimbro, no qual se cogita no que impede o homem de voar e qual o impacto dessa limitação na natureza. Este filme convoca imagens da devastação deixada pelos incêndios de 2017, o ano de maior área florestal ardida em Portugal, mostrando como, entre cada salto, temos feito escala no chão.

A exibição está marcada para 24 de outubro de 2018, às 18h45 na Sala Manoel de Oliveira – Cinema São Jorge e 26 de outubro de 2018, às 16h15 no Grande Auditório – Culturgest.