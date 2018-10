GD Raposense vence jogo de apresentação frente ao Parreira (C/FOTOS)

O Grupo Desportivo Raposense venceu o Parreira no jogo de apresentação da equipa para a nova época desportiva 2018/2019 no passado domingo, 30 de setembro, aos sócios e adeptos do clube, no Campo de Futebol da Raposa.

A equipa da casa começou por vencer o jogo através da conversão de um pontapé de penalti na primeira parte mas viu o Parreira empatar o jogo 1-1 nos minutos finais da partida. O encontro foi desempatado na conversão de pontapés de penalti e ditou o Raposense como vencedor do troféu Libanauto, patrocinador oficial da equipa, que estava em disputa no jogo de apresentação aos sócios e adeptos.

Para a nova época o Raposense conta com vários reforços vindos localidades do concelho de Almeirim e de concelhos vizinhos.

Conheça aqui a nova formação dos jogadores da equipa:

1- Gonçalo Romão; 2- Ivo Gouveia; 3- Abílio Nunes; 4- Frederico Pereira; 5- Júlio Menino; 6- João Pedro; 7- João Antunes; 8- Roberto Caniço; 9- Carlos André; 10- Adaír; 11- Márcio Gonçalves; 13- João Ramos; 15- Roman; 16- Mauro; 17- Ricardo Guerra;18- Luís Sousa; 19- Nuno Capelo; 20- Miguel Félix; 21- Rui Pereira; 22- Nuno Maurício; 23- Rui Ramos; 24- Ricardo Póvoa e 25- Rui Peixe.

Equipa Técnica:

Treinador- António Gomes; Diretor Desportivo- Hélder Tapada.

Direção:

Presidente- Joaquim Nascimento;

Lúcia Silva; Vera Duarte; Beatriz Gouveia; António Nunes; Hélder Tapada; Hélder Fernandes; Custódio Adão e Alexandrino Reis.

