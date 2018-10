Speakeasy realiza parceria com Aventura d´Aprender

EDUCAÇÃO: Constantina Gaspar e o Orlando Góis, são os proprietários da

conceituada Escola de Línguas almeirinense Speakeasy, que cumpriu o seu

sexto aniversário no dia 30 de maio.

O estudo acompanhado, para além do ensino das línguas, tem sido uma aposta desta escola, ou seja, um ensino baseado numa maior interação entre a Escola de Línguas e o estudo acompanhado de um modo personalizado para com cada académico. Não descurando, nunca, aquela que é a maior valência da Speakeasy: o ensino da inglesa, bem como da língua francesa e língua espanhola. Nos últimos dois anos tem havido uma enorme aposta no ensino da língua em horário pós-laboral, para adultos, em consequência da grande procura que estes cursos têm tido. Este ano a Speakeasy apresenta uma novidade: a parceria com o Centro de Estudos Aventura d´Aprender de Alpiarça, que abriu portas a 1 de outubro de 2005, contando também com uma vasta experiência no ensino. Esta parceria deve-se ao facto de haver uma grande procura, por parte daqueles que habitam e estudam em Alpiarça, de um local onde possam aprender línguas, sem que tenham que se deslocar a Almeirim. É em consequência desta procura que nasce esta parceria, que pretende responder a esta necessidade, em maior comodidade. Assim sendo, as pessoas de Alpiarça passam assim a ter em Alpiarça um espaço onde podem ter aulas de inglês, espanhol e francês, quer para jovens, quer para adultos. As aulas decorrerão no Centro de Estudos Aventura d’Aprender. Este Centro de Estudos é o mais antigo e conceituado do concelho de Alpiarça e tem na sua proprietária, Ana Marques, uma enorme dinamizadora do ensino em todas as suas vertentes, pela sua entrega e devoção.

Mais info:

Speakeasy – Rua Vinha do Santíssimo, nº57,R/c – loja C, Almeirim 243 579 470 ou 967 358 332 speakeasy.escoladelinguas@gmail. com

Aventura d´Aprender – Rua Dr. José António Simões (por detrás do largo da feira de Alpiagra). 914133483 ou 243 557213