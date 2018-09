Águas do Ribatejo convida clientes a provar água e oferece garrafa

No âmbito da comemoração do Dia Nacional da Água que se assinala a 1 de outubro, segunda-feira, a ÁGUAS DO RIBATEJO EIM, SA convida os clientes a provarem a água da rede nas suas oito unidades de atendimento. Para estimular o consumo da água da rede e sensibilizar para o uso eficiente da deste “bem precioso”, a empresa municipal oferece uma garrafa “amiga do ambiente” a todos os clientes que se deslocarem às “lojas” e realizarem um ato no atendimento público. Os contemplados podem encher as garrafas com água da rede através das fontes que a empresa tem instaladas nas suas lojas de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos, Samora Correia e Torres Novas.

As Campanhas “ÁGUA DE CONFIANÇA, COM TODA A SEGURANÇA” e “ A ÁGUA É DE TODOS, NÃO AO SEU DESPERDÍCIO” são parcerias da AR com a Associação de Defesa do Consumidor DECO, QUERCUS, Direção Geral de Saúde, APDA e MUNICÍPIOS e pretendem reforçar o consumo da água da rede pública por ser mais saudável, mais económica e mais amiga do ambiente. Por outro lado, a DECO e a AR estão a reforçar as ações de sensibilização para o consumo responsável, evitando o desperdício de água.

“É preciso alterar os comportamentos. E a AR terá de dar o exemplo reduzindo as perdas de água para os 20% até 2020. Estamos a fazer um enorme esforço nesse sentido”, explica Francisco Oliveira, Presidente da ÁGUAS DO RIBATEJO EIM, SA. O administrador, que é também Presidente da Câmara Municipal de Coruche realça como exemplos o uso de água da rede para regas, lavagens de pavimentos ou enchimento de piscinas, quando existem alternativas. “Não faz sentido usar água tratada para outros fins que não seja o consumo humano”, acrescenta.

O administrador da AR recorda que a água disponibilizada aos 75 mil clientes e 150 mil consumidores da AR é de excelente qualidade como atestam as 8500 análises realizadas anualmente. A AR recebeu o Selo de Qualidade emitido pela entidade reguladora ERSAR. Francisco Oliveira aposta na sensibilização para o consumo da água da torneira.

“Se todos usarmos uma garrafa reutilizável, estamos a reduzir o volume de resíduos porque dispensamos o plástico que é nocivo para o meio ambiente”, recorda que a AR e os sete municípios que a integram retiraram a água das garrafas de plástico dos seus serviços e das reuniões institucionais, recorrendo a jarros de vidro onde se serve água da torneira. Foram também instaladas 100 fontes de água da rede, que disponibilizam água refrigerada e natural, em locais públicos.

“Tomámos esta iniciativa em 2015 e hoje reparamos que nas instituições, empresas e até nos organismos governamentais há esta preocupação. Um sinal de que estamos no bom caminho.”, revela Francisco Oliveira.

Pedro Ferreira, vogal do Conselho de Administração da AR e Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas realça o reforço da confiança na água da rede pública. “No concelho de Torres Novas temos indicadores de qualidade de 100% no abastecimento. Não há razão para continuarmos a beber água engarrafada. A água da rede é segura e de confiança”, adianta.

A AR vai disponibilizar água da rede no seu stand na Feira Nacional dos Frutos Secos que decorre em Torres Novas até 7 de outubro.

Catarina Vale, vereadora na Câmara Municipal de Benavente e vogal do Conselho de Administração da AR destaca a presença nos principais eventos da região como uma forma de aproximar a empresa dos seus clientes e dos 150 mil consumidores que diariamente consomem água disponibilizada pela AR nos sete municípios que integram os 44 sistemas de abastecimento.