Escola de Música FazCorus com inscrições abertas

A Escola de Música da Associação Cultural FazCorus de Fazendas de Almeirim abriu as inscrições para o novo ano letivo.

A associação leciona variados instrumentos desde o piano, acordeão, guitarra, canto, órgão, formação musical e classe de conjunto. Tem uma propina mensal de 20€, que inclui três aulas semanais.

A escola tem como diretor pedagógico o Maestro Filipe Costa e as as aulas decorrem no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.

Para mais informações contactar pelo telemóvel 965 851 676.