Assinado Acordo de Cooperação para constituição de Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) celebraram o Acordo de Cooperação para a constituição da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo esta quarta-feira, dia 19 de setembro, na sede da CIMLT, em Santarém.

O objetivo das Bibliotecas da Lezíria do Tejo é melhorar o serviço prestado aos munícipes e a todos os cidadãos, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e comunitário, contribuindo para a qualificação dos serviços das bibliotecas públicas, fomentando o trabalho cooperativo e em rede de modo a consolidar os públicos existentes e a atrair novos utilizadores nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

Este acordo decorre da estratégia da DGLAB de apoio à constituição de redes intermunicipais de bibliotecas e do empenho do Grupo de Trabalho das Bibliotecas da Lezíria do Tejo, que tem vindo a reunir regularmente com o apoio da CIMLT.

Na cerimónia, presidida pelo Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, estiveram presentes presidentes e representantes das câmaras municipais envolvidas, técnicos e dirigentes da DGLAB, técnicos da CIMLT, bibliotecários e responsáveis das bibliotecas da rede e os signatários do acordo, Pedro Ribeiro, Presidente do Conselho Intermunicipal da Lezíria do Tejo e Silvestre de Almeida Lacerda, Diretor-Geral da DGLAB.