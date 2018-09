Almeirim adere à “Saúde Oral para Todos”

O Governo quer ter pelo menos um consultório com médico dentista no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em todos os municípios de Portugal continental até ao final do primeiro semestre de 2020. Almeirim está incluído.

Esta terça-feira foi dado o primeiro passo para a concretização do ambicioso projecto designado “Saúde Oral para Todos”, que passou pela assinatura de protocolos de colaboração com 65 autarquias, numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O número de consultórios públicos e de consultas de saúde oral aumentará paulatinamente até 2020, altura em a tutela prevê que o território nacional esteja 100% coberto. De 13 gabinetes públicos em 2016 passar-se-á este ano para 92 e, em 2019, para 210. No ano seguinte, chegar-se-á aos 289, de acordo com as projecções do Ministério da Saúde, mas há municípios que naturalmente vão ter mais do que um gabinete, como Lisboa e Porto.

“Assinei hoje de manhã no Centro Cultural de Belém o protocolo com o Ministério da Saúde que nos vai permitir ter um médico-dentista no Centro de Saúde de Almeirim em 2019. Esta não é claramente uma competência da Câmara, mas a necessidade da nossa população ter acesso a este serviço levou-nos a dizer que sim e a disponibilizar 20 mil euros. Muitas vezes há quem “goze” com as contas equilibradas da autarquia e dos prazos de pagamento mas é isso que nos permite aderir e fazer coisas importantes e que não estavam previstas”, destaca Pedro Ribeiro.

Para saberem se têm ou não acesso a médico dentista nos centros de saúde, os cidadãos podem agora ligar para a linha SNS 24 ou consultar o Portal do SNS na página da Saúde Oral. Mas o acesso fica garantido por enquanto apenas a pessoas com problemas mais graves e com maiores carências económicas e não contempla a aquisição de próteses e implantes dentários, que representam a maior fatia da despesa com a saúde oral.

Uma das mais-valias desta estratégia reside na parceria estabelecida com as autarquias, que apoiam as cinco administrações regionais de saúde do país na criação das consultas de medicina dentária nos centros de saúde, fornecendo as cadeiras de dentista e os equipamentos complementares, como o de raios X.

Este modelo avançou em 2016 com as primeiras experiências-piloto de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo e mais tarde foi alargado a todas as regiões de saúde. Actualmente, 53 municípios já têm pelo menos um consultório de saúde oral, num total de 63 gabinetes instalados em centros de saúde de todo o país .