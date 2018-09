Férias: Políticos preferem Algarve

A tradição já não é o que era e se para muitos almeirinense a Nazaré, S. Marinho ou Peniche era destino de férias, agora alguns preferem o calor do Algarve. O Jornal O Almeirinense foi procurar saber onde têm andado a banhos os nossos políticos e quase todos passaram pelo Algarve, isto depois de no ano passado muitos deles terem passado o verão em campanha eleitorial.

O Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, mantém a tradição e ficou por Loulé durante uma semana. O seu vice-presidene, Paulo Caetano, seguindo também uma tradição com quase 20 anos, esteve no Algarve durante duas semanas. Um dos novos vereadores, Rui Rodrigues, conseguiu estar 10 dias com a família pela Europa e “proporcionar novas experiências e dar a conhecer outras realidades”. Eurico Henriques dividiu as férias em duas fases. Durante três semanas esteve em Altura com a família que está em Portugal e a que está fora: “Já é habitual ir para Altura por ser uma praia boa para os netos”. Depois também fez uma rota por catedrais em França com um grupo de Almeirim para conhecer os património e as técnicas de recuperação. Maria Emília Moreira teve 13 dias uteis de férias, bastante repartidas. Esteve em Fazendas de Almeirim, praia e fora também. A fechar o executivo, Ana Casebre esteve 12 dias em Porches no Algarve, mantendo uma tradição que tem repetido nos últimos cinco anos.

Ainda no Partido Socialista, Gustavo Costa, líder do PS Almeirim, tem por hábito repartir as férias e em 2018 foi cinco dias em abril a Paris depois alguns dias em Setúbal/Palmela com passaram pela Arrábida mas as férias serão só em setembro no norte, Minho e Gerês.

Manuel Bastos Martins passa as férias no campo, mas propriamente nas vinhas de que tanto gosta. Já Helena Martinho esteve oito dias no Algarve durante a primeira quinzena de agosto.

Sónia Colaço, vereadora eleita pela CDU, esteve quatro dias em Albufeira, por ser o Algarve o local favorito no verão, e “mais dois dias nas praias fluviais do nosso distrito, nomeadamente Praia dos Cardigos em Mação e Praia dos Olhos de Água em Alcanena”. Coutinho Lopes, líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal, por motivos profissionais, terá o seu período de férias em novembro.

A direita, também assumiu como destino o Algarve. Nuno Fazenda fez 15 dias no Algarve, Maria José Dias em Alvor, Carlos Bento ficou em Fazendas de Almeirim, Hélder Domingos 10 dias no Algarve repartidos entre Salgados e Tavira, Pedro Rodrigues vai habitualmente para a praia da Luz e Vanessa Duarte esteve uma semana no Algarve e vai mais uma em setembro

Já os elementos do CDS, quer por razões pessoais ou profissionais, não gozaram férias e ficaram sempre pelo concelho.