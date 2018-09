Droga, arma e centenas de euros apanhados nas Fazendas de Almeirim

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém, no dia 10 de setembro, deteve um homem com 31 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes e posse ilegal de arma, no concelho de Almeirim.

No decorrer de uma investigação por tráfico de estupefacientes, foi efetuada uma busca domiciliária à residência do suspeito, tendo sido apreendidas dez plantas de cannabis, 98 doses de haxixe, 1520 euros em numerário e uma caçadeira, para a qual o indivíduo não possuía qualquer licença, nem documentos, para o seu uso e posse.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

A ação teve a colaboração do Posto Territorial de Almeirim.