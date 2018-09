Jovens levam Caldeirão da Sopa da Pedra à corrida mais louca do mundo

Carlos, André, João e Marisa são quatro jovens de Benfica do Ribatejo que vão participar e levar o nome do Concelho de Almeirim ao 3º Grande Prémio Red Bull, que realiza no próximo domingo dia 9 de setembro, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Almeirim está representado pela equipa Karting Frades no Caldeirao (KFC) que tem como veículo uma caldeirão da sopa da pedra de três rodas sem motor, feito integralmente de materiais reciclados como papel de jornal, cartão, ferro, borracha e muita soldaduras.

Segundo os jovens, não há nada mais tradicional em Almeirim que a Sopa da Pedra e foi daí que surgiu a ideia de criar um caldeirão como forma de representar o concelho almeirinense na corrida mais louca do mundo. Para além do veículo, os quatro vão estar vestidos de frades para completar a lenda da Sopa da Pedra.

A KFC foi uma das cerca de 70 equipas mais criativas aprovadas pela organização num total de 700 projetos apresentados.

Este quatro amigos trabalham todos numa empresa agrícola em Foros de Benfica, que serviu de oficina e preparação para a prova de dia 9 de setembro. O objetivo da equipa é divulgar o concelho e a Sopa da Pedra mas também fazer o melhor possível para ganhar a prova.

No domingo seguem de Benfica do Ribatejo para Lisboa dois autocarros com cerca de 100 pessoas que vão apoiar os KFC.

Para votar nos KFC clique aqui.

O que é o Grande Prémio Red Bull Lisboa?

O Grande Prémio Red Bull Lisboa é um evento global para pilotos amadores que correm em carros feitos à mão. Os veículos movem-se pela criatividade e pela competição amigável, sem nunca esquecer a adrenalina da velocidade. Esta corrida de veículos sem motor, propõe aos participantes a construção de um carro que desafie as normas do design e as leis da física. Vão competir contra o relógio num percurso inclinado de cerca de 400 metros, estando dependentes só da força humana.

A Red Bull já organizou mais de 100 eventos Grande Prémio por todo o mundo. Desde a Austrália à África do Sul, de Helsínquia a St. Louis, da Jamaica a Itália. Esta corrida tem conquistado o globo desde a estreia em Bruxelas em 2000.