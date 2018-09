Equipa do Jornal O Almeirinense no top 10 das “4 Horas Summer Karts 2018”

29 equipas participaram nas “4 Horas Summer Karts 2018” no passado dia 1 de setembro, uma prova organizada pelo Kartódromo de Almeirim.

A equipa do Jornal O Almeirinense foi uma das participantes nesta grande corrida obtendo o oitavo lugar na série de GT2, num total de 14 equipas. O grande vencedor da série GT2 foi a equipa Casas do Ambiente 1, seguida da PRT-Portugal Racing Team e a fechar o pódio a equipa Casas do Ambiente 2.

Na série 270 competiu e venceu a equipa Estendal das Artes, ficando em segundo lugar a equipa DMF Motorsports.

Na série 390, a de maior potencia, competiram 13 equipas. A equipa S-Kart Clube venceu, seguida da equipa Karting em Revista e fechou o pódio a Epic Racing Vila Real.

Rui Caetano, diretor do Kartódromo de Almeirim, faz um balanço muito positivo da prova “4 Horas Summer Karts 2018”.

“O balanço é muito positivo desde há dois anos que juntamos nas nossas provas de resistência os nossos karts de aluguer com karts privados e somos os único a fazer. Esta prova foi o ponto mais alto desse modelo com 29 karts em pista e grande convívio entre todos. Penso que em breve teremos de limitar o número de inscritos pois a pista suporta pouco mais que os que participaram no summmer kart 2018”, refere Rui Caetano.