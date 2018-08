Fazendense organiza IV Leonel Pereira Botas em Fazendas de Almeirim

Fazendense, Moçarriense, Paço dos Negros e os Empregados do Comércio são as quatro equipas que vão disputar o IV Torneio Leonel Pereira Botas nos próximos dia 1 e 2 de setembro, no Complexo Desportivo Prof. José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

No dia 1 de setembro defrontam-se o Fazendense e o Moçarriense na primeira meia final, pelas 16h e a segunda meia final está agendada para as 18h entre o Paço dos Negros e os Empregados do Comércio.

No dia 2 de setembro jogam-se as finais entre os vencedores e os vencidos do dia anterior. O 3º e 4º lugar é disputado pelas 15h e a final está agendada para as 17h, entre os vencedores das duas meias finais.

Este torneio organizado pelo Fazendense faz parte dos jogos de preparação para a nova época desportiva que se avizinha.