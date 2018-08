Está inaugurada a 6ª edição do Festival da Sopa da Pedra (C/VÍDEO)

6º FESTIVAL DA SOPA DA PEDRA

Está inaugurado a sexta edição do Festival do Sopa da Pedra. O certame que decorre de 29 de agosto a 2 de setembro pretende reforçar a grande aposta no principal prato da região almeirinense, a Sopa da Pedra.

Nesta edição, a Confraria Gastronómica de Almeirim alargou o espaço do Festival que conta com mais espaços de artesanato, um reforço de duas tasquinhas e ainda um quiosque volante de Sopa da Pedra que vai diminuir o tempo de espera dos cada vez mais visitantes do certame gastronómico.

A organização apostou forte na animação sendo o artista Toy, que atua esta quinta-feira, a ser o grande destaque musical. Os visitantes podem contar com animação de palco em todas as noites do certame.

Um encontro de motas clássicas, um festival de folclore e uma caminhada fazem parte ainda das atividades desta edição do festival.

Nesta edição, a organização convidou o Câmara Municipal de Ourique como município convidado e o festival passou a chamar-se unicamente Festival da Sopa da Pedra.