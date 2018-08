Afonso do Canto classificou-se em quinto lugar na semifinal do Campeonato da Europa de Triatlo Youth, o que permite ao triatleta almeirinense um lugar na final no próximo sábado, 1 de setembro, no campeonato que se realiza em Loutraki, Grécia.

Afonso do Canto é um dos atletas que está integrado na comitiva da Seleção Nacional de Triatlo, em Youth. O português José Pedro Vieira também está apurado. João Protásio está ainda em confirmação para a final da prova.