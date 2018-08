“Prevenir Para Não Remediar” no dia 6 setembro

O início dos últimos anos letivos no concelho de Almeirim tem sido marcado com um seminário direcionado aos profissionais de educação, numa organização intercalada entre a CPCJ de Almeirim e o Gabinete Municipal de Educação.



Mantendo esta iniciativa, no próximo dia seis de setembro vai realizar-se mais um seminário dirigido prioritariamente aos profissionais de educação dos agrupamentos de escolas de Almeirim e Fazendas de Almeirim.



Orientado pelo objetivo ‘Prevenir Para Não Remediar’, o seminário deste ano – organizado pela CPCJ de Almeirim, explorará a temática “Contextos de Violência: Família versus Escola”.

O evento decorrerá no Cineteatro de Almeirim e contará com a presença de um leque de oradores de excelência, de acordo com o programa aqui divulgado. Ambicionando um futuro de sucesso, esta será, assim, mais uma oportunidade de enriquecimento e partilha para os professores e educadores do nosso concelho ao nível das temáticas mais urgentes e significativas que condicionam e constrangem atualmente as famílias, as crianças e os jovens.



O seminário começa pelas 9h e prolonga-se até às 17h.