15 equipas empresariais inscritas no Grande Prémio de Karting NERSANT

A menos de um mês de realização do Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT, estão inscritas no evento 15 equipas, que vão competir entre si por um lugar no pódio.

O evento, direcionado exclusivamente para empresas, é uma das ofertas outdoor da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, com o objetivo de conferir ao tecido empresarial alguns momentos de lazer longe do stress do dia-a-dia profissional. Ainda há espaço para inscrições.

A prova, que se realiza dia 15 de setembro no Kartódromo de Almeirim, realiza-se anualmente com o objetivo de juntar em ambiente de convívio e partilha, diversas empresas da região. É, de igual modo, uma ótima forma de as empresas proporcionarem aos seus trabalhadores momentos de descontração e entretenimento, essenciais ao bom ambiente e até à produtividade de qualquer empresa.

Este ano, a prova conta já com 15 equipas empresariais inscritas, que vão acelerar durante seis horas seguidas no kartódromo de Almeirim. As equipas que completarem mais voltas em menos tempo, garantem um lugar no pódio.

Não obstante as inscrições já formalizadas, a NERSANT continua com inscrições abertas para este evento, uma vez que ainda há vagas para as últimas inscrições. O preço de participação por equipa é de 300 euros (+IVA) para empresas associadas e 350 euros (+IVA) para empresas não sócias. As equipas podem ter até 9 pilotos.