Proteção Civil alerta para risco de incêndio no próximos dias

O nível de risco de incêndio no concelho de Almeirim vai subir do nível moderado para elevado no próximo domingo e segunda-feira, 19 e 20 de agosto, respetivamente.

Segundo as previsões, para os próximos dias, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão rondar valores perto dos 40º celsius e as mínimas vão manter-se acima dos 20º celsius, o que eleva o perigo de risco de incêndio.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) refere que as condições de tempo quente e vento moderado com permanência são condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais.

Perante este risco a Proteção Civil recorda que não é permitido: Realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos; Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos; Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração; O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes; Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem; A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.

A ANPC recorda, ainda alguns cuidados especiais a ter, face às condições meteorológicas previstas, na realização de trabalhos agrícolas e florestais, nomeadamente: Manter as máquinas e equipamentos limpos de óleos e poeiras; Abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação; Ter cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor.

A ANPC recomenda ainda a necessidade de todos adequarem os comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndios rurais, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, observando as proibições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet da ANPC e do IPMA, junto dos Gabinetes Técnicos Florestais das Câmaras Municipais e dos Corpos de Bombeiros.

A ANPC recomenda ainda que sejam escrupulosamente observadas as recomendações da Direção-Geral de Saúde relativas às medidas de autoproteção relevantes para a situação meteorológica em curso.