Da esquerda para a direita: Lazer

É durante o verão que temos a grande parte das férias e agosto é o mês em que a maioria das pessoas vai para férias. É um mês para passear, encontrar os amigos e a família e combinar momentos de convívio e diversão, que são quase sempre ao ar livre.

Sem dúvida que os espaços de lazer são importantes nesta altura do ano, quando o bom tempo convida a uns almoços ao ar livre, o que este ano tem sido mais difícil pelo verão “tímido” com dias mais fracos de temperatura. A Raposa tem um parque de merendas com uma localização muito boa e que é sempre bastante concorrido para estes convívios familiares e de amigos, não apenas com as pessoas da Raposa, mas sim de todo o concelho, e até de concelhos vizinhos. Só que há o problema do espaço se encontrar bastante degradado, com falta de condições nas casas de banho, nas mesas e bancos, e até com a ribeira de Muge cheia de ervas.

Enquanto eleito da CDU na freguesia, já perguntei para quando as obras no parque de merendas. Não esquecemos que o PS, que governa tanto a câmara como a junta, tem prometido a requalificação deste espaço. Na Assembleia Municipal de dezembro de 2015, a CDU denunciou as constantes promessas não cumpridas sobre a requalificação deste local.

A câmara dizia que ia “iniciar o projeto de requalificação do Parque de Merendas, em Raposa” quando já em 2014 referia “Estudar” o início dos trabalhos, em 2015 referia-se “ Concluir o projeto”, para 2016 referir novamente “iniciar o projeto”. Constantes promessas que nunca mais se cumprem, quando na verdade as obras podiam ser feitas gradualmente, mas parece que falta vontade.

João Carlos Avó – CDU Almeirim