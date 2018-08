Arraial do Emigrante em Benfica do Ribatejo

A Associação Recreativa e Cultural Ribatejana promove este sábado, 18 de agosto, um arraial dedicado ao Emigrante, no largo Dr. Moita, em Benfica do Ribatejo.

O certame começa pelas 17h com teatro de fantoches para crianças. Pelas 21h começa a atuação da Marcha Popular de Benfica do Ribatejo e segue-se depois a atuação da fadista Madalena Gil. Decorre pelas 22h, uma recreação do antigamente capitaneada pelos elementos da Marcha de Benfica e a animação termina com um baile com o grupo musical Jorge Santos.

Para além dos espetáculos pode encontrar neste arraial tasquinhas e quermesse.