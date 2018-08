Almeirinense convocado para Campeonato da Europa Youth de Triatlo

Afonso do Canto foi convocado pela Federação de Triatlo de Portugal para o Campeonato da Europa Youth, que se disputa de 30 de agosto a 2 de Setembro na cidade de Loutrákion, Grécia.

O triatleta almeirinense, que alinha pelo Clube de Natação de Torres Novas, vai participar na prova onde as mais jovens promessas europeias competem pelos títulos individuais e coletivos do escalão.

Recorde-se que esta é a segunda chamada de Afonso do Canto aos trabalhos pelas cores de Portugal, que se estreou a 7 julho, no apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude. Nessa mesma prova o triatleta conseguiu classificar-se no primeiro terço da Start List (23°) e fazer o 3° melhor registo do segmento de ciclismo.