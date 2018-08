Volta a Portugal do Futuro passa por Almeirim

A Volta a Portugal do Futuro vai passar pelo concelho de Almeirim no próximo dia 9 de setembro. Em 2018, a prova de ciclismo para atletas com idades inferiores a 23 anos tem partida e chegada em Santarém na última etapa e Almeirim faz parte desse percurso.

A prova inicia a 5 de setembro na Capital da Bicicleta, Águeda e termina a 9 de setembro no Festival Bike, em Santarém. Esta Volta do Futuro conta com 613 quilómetros divididos por seis etapas.

5 setembro – 1ª Etapa – Águeda – Águeda – 118,4Km

6 setembro – 2ª Etapa – Oliveira do Hospital – Colcurinho – 136,4Km

7 setembro – 3ª Etapa – Arganil – Abrantes – 151,5Km

8 setembro – 4ª Etapa – Abrantes – Castelo de Vide – 79,9Km

8 setembro – 5ª Etapa (CRI) – Castelo de Vide – Castelo de Vide – 8,4Km

9 setembro – 6ª Etapa– Santarém (CNEMA) – Santarém (Festival Bike) – 118,3Km

A competição foi ganha o ano passado por José Neves Fernandes com a camisola da Liberty Seguros-Carglass e será em 2018 das mais completas dos últimos anos.

A Volta a Portugal do Futuro é uma corrida profissional que faz parte do UCI Europe Tour e destina-se a corredores com uma idade máxima de 23 anos.