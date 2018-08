“O nosso objetivo é a manutenção e vamos tentar atingi-lo o mais rápido possível” – Bruno Carrapato (VÍDEO)

JUVENIS DO U. ALMEIRIM QUEREM GARANTIR MANUTENÇÃO NO CAMPEONATO NACIONAL

Watch this video on YouTube

Depois de um pré-época bem conseguida, a equipa de juvenis do União de Almeirim que tem praticamente uma nova equipa, vai lutar pela manutenção no campeonato nacional de juvenis que inicia já no próximo domingo, 19 de agosto.

Em declarações à Almeirinense TV, o treinador da equipa Bruno Carrapato reconhece que o contexto é mais difícil que o da época passada com o objetivo a passar pela manutenção mas mantendo a máxima de dignificar o clube almeirinense.

“O nosso objetivo é a manutenção e vamos tentar atingi-lo o mais rápido possível. Após esse objetivo ser atingido o céu é o limite mas sempre com os pés assentes na terra e percebendo a realidade onde estamos. Queremos dignificar o cl ube ao máximo, com muita atitude e naturalidade comeptitiva e discutir os jogos sempre com a mesma vontade e a mesma alegria”, explica o técnico.

À terceira jornada, o União de Almeirim defronta o Sporting em Alcochete e o treinador garante que defrontar equipas deste nível é sempre motivador para qualquer jogador.

“Defrontar equipas grandes é sempre motivador e será um dia especial para eles. O que lhes vou dizer nesse dia é para aproveitarem tudo o que acontecer. Vão estar em instalações do sporting, verão coisas que nunca tiveram oportunidade de ver e jogar contra jogadores que nunca jogaram ainda. Vai ser tudo bom, independentemente do resultado nesse dia, tem de desfrutar”.

A maior problema encontrado pela equipa técnica dos juvenis do União de Almeirim está na criação de um grupo forte e competitivo visto ter recebido vários reforços de fora.

“Os reforços tem sido um dos problemas e algo que a equipa técnica tem vindo a trabalhar desde o início. temos quase uma equipa nova, com muitos jogadores de qualidade e que são de fora. Se conseguirmos esse grupo forte em que todos sejam amigos mais cedo ou mais tarde os resultados vão aparecer”, conclui Bruno Carrapato.