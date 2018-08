Este domingo pode observar uma chuva de estrelas

Este domingo à noite pode conseguir ver algumas estrelas cadentes da “mais espetacular” chuva de meteoros do ano, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa: as Perseidas.

O pico será atingido na noite de domingo, a partir das 23h até às 8h de segunda-feira, com cerca de 110 meteoros por hora visíveis num céu escuro.

Esta chuva de estrelas é também conhecida como as Lágrimas de São Lourenço, por ocorrer perto do dia 10 de agosto, dedicado ao santo. Este ano as condições para ver o rasto dos meteoros são melhores já que estamos perto da Lua Nova, que ocorreu a 11 de agosto.

Os conselhos para uma boa observação são simples: fuja à poluição luminosa das cidades e não se esqueça de levar uma manta confortável para se sentar e apreciar o espetáculo. Não é necessário qualquer equipamento.

Esta chuva de estrelas é causada pelo cruzamento da Terra, no seu movimento de translação anual, com a órbita do cometa Swift-Tuttle, que deixa um rasto de detritos, poeiras e pequenas partículas – são estes detritos que entram na atmosferas terrestre deixando “rastos luminosos” designados popularmente como estrelas cadentes.

A constelação de Perseus aparecerá acima do horizonte a Nordeste, a partir das 23h. O cometa Swift-Tuttle é periódico, passa no periélio a cada 133,28 anos e a sua próxima passagem será em agosto de 2126.