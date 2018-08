1º Programa de Aceleração do projeto AgriEmpreende arranca em setembro

No seguimento do 1º Concurso de Ideias de Negócio do projeto AgriEmpreende, segue-se agora o 1º Programa de Aceleração. A iniciativa, gratuita e com número de vagas limitadas (até 15 empreendedores, entre eles os vencedores do concurso e aqueles que receberam menções honrosas), arranca no dia 6 de setembro na Startup Santarém e vai ter a duração de 5 semanas. Tem como objetivos apoiar os empreendedores na aceleração do processo de passagem da ideia ao negócio. O projeto tem como entidade líder o AgroCluster e como copromotor o InovCluster.

O programa inclui três áreas distintas: 8 workshops de capacitação sobre temas diversificados desde a construção da proposta de valor até ao controlo de gestão; consultoria e acompanhamento personalizado ao processo de desenvolvimento da ideia ao negócio por consultores e mentores com experiência reconhecida; financiamento, na medida em que para os interessados o programa termina com a apresentação de projetos a potenciais financiadores, entre os quais se incluem a banca, business angels e fundos de capital de risco.

O programa, promovido pelo AgroCluster e InovCluster, consiste num programa condensado no tempo que, em apenas 5 semanas, através de ferramentas, workshops, networking, mentoria e consultoria especializada e dedicada, procura apoiar os empreendedores na aceleração do processo de passagem da ideia ao negócio e no encontro de financiamento, visando uma mais rápida preparação, operacionalização e entrada no mercado.

Decorre nas instalações da Startup Santarém nas seguintes datas: 6, 7, 13, 14, 21, 25 e 26 de setembro, e 4 de outubro. As manhãs estão reservadas a um workshop temático, seguido de trabalho acompanhado por consultores e mentores à tarde.

A inscrição e participação é gratuita e deve realizar-se até 6 de agosto através do e-mail geral@agrocluster.com. O número de vagas é limitado.

Entretanto já se sabem as datas do 2º Concurso de Ideias de Negócio, que vai decorrer de 3 a 28 de setembro e tem os seguintes temas a concurso: Indústrias e tecnologias de produção; Agricultura; Alimentação. O prazo para apresentação de candidaturas decorre até ao dia 28 de setembro de 2018 através do portal www.agriempreende.pt.

Os objetivos passam por fomentar o empreendedorismo inovador e criativo junto dos jovens qualificados, utilizar exemplos de boas práticas a nível internacional, explorar as características distintivas das regiões, apoiar novas empresas numa lógica de aceleração do negócio e apostar na geração de spin-offs nos setores mais competitivos da região.

O Concurso desenvolve-se em 3 fases: 1) Lançamento da “Call” e receção de candidaturas; 2) Avaliação dos Projetos; 3) Divulgação dos resultados. Os prémios a atribuir pelos vencedores dividem-se por: Pré-incubação física para desenvolvimento do projeto em sistema de co-working por um periodo de 3 meses na Startup Santarém ou no Cei – Centro de Empresas Inovadoras; Incubação física pós-início de atividade em sistema de co-working reservado por um período de 6 meses na Startup Santarém ou no Cei – Centro de Empresas Inovadoras; prémios monetários para os 3 projetos vencedores (5000€ para o primeiro classificado, 3000€ para o segundo e 1000€ para o terceiro).

Carlos Lopes de Sousa, Presidente do AgroCluster Ribatejo, líder do projeto, realça que “esta iniciativa está a corresponder às expetativas iniciais, que passam por afirmar a vocação empreendedora destas duas regiões e dotá-las das condições técnicas e estruturais essenciais para promover o empreendedorismo inovador e qualificado na fileira agroalimentar”.

O projeto AgriEmpreende é promovido pelo Agrocluster em parceria com o Inovcluster, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.