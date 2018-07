Almeirim entra em agosto sob aviso laranja devido a temperaturas altas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um aviso laranja entre as 23h59 do dia 1 de agosto, às 6h do dia 2 de agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, no concelho de Almeirim.

Nos próximos dois dias o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com as temperaturas máximas a rondar os 30 graus celsius e as mínimas a rondar os 16 e 18 graus celsius. O vento vai estar fraco a moderado, de noroeste.

O aviso laranja é ativado a partir de quarta-feira, 1 de agosto, dia em que a temperatura máxima sobe para os 38 graus celsius e na quinta-feira deve atingir valores próximos dos 44 graus celsius. A temperatura mínima para estes dias ronda os 20 e os 22 graus celsius.

As temperaturas acima dos 40 graus celsius deverão manter-se até domingo, 5 de agosto, descendo gradualmente durante a próxima semana.

O Indíce Ultravioleta está no nível 10 (escala de 1 a 11+), pelo que as autoridades recomendam à população proteção extra contra o sol:

– evite exposição ao sol;

– utilize protetor solar com proteção elevada;

– evite bebidas açucaradas e alcoólicas;

– beba água regularmente;

– utilize óculos de sol com proteção UV;

– tenha atenção às crianças e idosos;

– utilize roupas claras, leves e largas;