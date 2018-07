NERSANT apresenta Ribatejo aos mercados internacionais

Imagine que pode, em apenas um dia, reunir com empresários de um setor de atividade por si identificado, de diversos países estrangeiros. Tem ideia de quanto poupará em viagens de negócios e tempo, um bem escasso atualmente no mercado? Tudo isto é possível, graças à NERSANT. A Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar, pelo 7.º ano consecutivo, o NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, que acontece em outubro, em Tomar.

Realizado desde 2012, o NERSANT Business tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários da região do Ribatejo e os empresários estrangeiros e promover a internacionalização das empresas e dos produtos da região. O modo de funcionamento no evento é bastante simples. A NERSANT recebe intenções de participação das empresas da região, com indicação dos países e setores de atividade com os quais pretendem reunir. Tendo em conta as informações que recebe, faz uma prospeção de mercado e convida diversos compradores / importadores estrangeiros a vir à região para reunir com essas empresas.

O modelo tem tido sucesso: ano após ano, o Internacional Meeting da NERSANT tem recebido não só cada vez mais delegações estrangeiras, como também cada vez mais empresários, não só da região, mas de todo o país. Na edição do ano passado, realizada em outubro, o evento alcançou os louváveis números de 38 delegações estrangeiras presentes e 1091 reuniões B2B realizadas em dois dias de trabalho. Para além disso, as empresas participantes no evento, têm vindo a aumentar as suas exportações.

Este ano, o modelo vencedor repete-se. O evento volta a realizar-se em Tomar, desta vez de 15 a 17 de outubro. À semelhança dos anos anterior, os primeiros dois dias são dedicados à realização de reuniões de negócios, como a alguns momentos de networking entre todos os presentes. O terceiro dia é dedicado a visitas a empresas, combinadas no decorrer dos contactos empresariais realizados no Encontro.

De momento, ainda existe espaço para acolher inscrições de empresas portuguesas que desejem participar. Os empresários que pretendam integrar o plano de reuniões do evento ou apenas solicitar mais informações, devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500. O evento tem também um portal, disponível em http://business.nersant.pt/.

De referir que a realização do NERSANT Business 2018 é apoiado pelo COMPETE, no âmbito do projeto SIAC – “Ribatejo Global” – que visa promover a imagem, capacidades e potencialidades da região junto de importadores, subcontratantes e investidores, permitindo aumentar as exportações e subcontratos por via do reconhecimento da qualidade de produtos e serviços e atrair investimento estrangeiro para o Ribatejo.