Leo & Leandro, Marchinha do Botequim, Festival de Folclore e Banza de 27 a 29 de julho nas Festas de Fazendas de Almeirim

Leo & Leandro, Marchinha do Botequim, ranchos folclórico, Banza são os destaques das Festas em Honra de S. José entre 27 e 29 de julho, em Fazendas de Almeirim. Os festejos organizados pela Associação Recreativa e Cultural Fazendense contam com muita animação, tasquinhas, comida tradicional e boa pinga.

O inicio do certame está marcado para a próxima sexta-feira, 27 de julho, com o içar de bandeiras, segue-se o espetáculo de Violas do Agrupamento de Escuteiros de Fazendas de Almeirim e a partir das 21h atuam o Duo Borges Music e a dupla Leo & Leandro.

No sábado, 28 de julho, pode contar com a realização do Festival de Folclore pelas 18h30, seguido da Caminhada Havaiana organizada pelos “Os Bocas Secas” pelas 19h, em seguida atua a Marchinha do Botequim e a noite termina com a atuação do DJ Cramalheira.

No domingo, 29 de julho, realiza-se pelas 9h o concurso de pesca desportiva e pelas 10h30 a concentração de automóveis clássicos, junto ao recinto das festas. À tarde, pelas 18h30, realiza-se a procissão em Honra de S. José, segue-se a atuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim às 21h, o Grupo de Dança Temptation inicia o espetáculo pelas 21h30 e as festas terminam com a atuação do Grupo Banza pelas 22h.