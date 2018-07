Conheça o calendário escolar 2018/2019

Já é conhecido o calendário escolar para o ano 2018/2019. As aulas deverão começar entre os dias 12 e 17 de setembro. O período de arranque do ano letivo será igual para todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário.

O 1.º e 2.º períodos serão mais longos do que o 3.º período, que durará apenas um mês e meio. Assim, o 1.º período terá início entre 12 e 17 de setembro, terminando a 14 de dezembro. O 2.º período deverá arrancar a 3 de janeiro, estendendo-se até 5 de abril. O 3.º e último período começará a 23 de abril.

Ao contrário da data do início, a data do fim não será a mesma para todos os estudantes. Os 9.º, 11.º e 12.º anos são os primeiros alunos a acabar o ano escolar a 5 de junho. Uns dias mais tarde, a 14 de junho, será a vez de os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos terminarem as aulas. Finalmente, os mais novos – do pré-escolar e dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos – acabarão as atividades letivas a 21 de junho.

Quanto às pausas letivas, estão previstas as seguintes interrupções: de 17 de dezembro a 2 de janeiro (Natal) e de 8 a 22 de abril (Páscoa). Haverá ainda a habitual interrupção do Carnaval, entre 4 e 6 de março.

O despacho calendário escolar 2018-2019 contempla ainda a informação sobre as provas de aferição e os exames nacionais.

As provas de aferição serão realizadas pelos alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade. Os alunos do 2.º ano irão efetuar as provas de: Expressões Artísticas, Expressões Físico-Motoras, Português e Estudo do Meio e Matemática. Os alunos do 5.º ano serão testados às disciplinas de Matemática e Ciências Naturais e História e Geografia de Portugal. Os alunos do 8.º ano serão avaliados às disciplinas de Português e História e Geografia.

Os exames nacionais começarão dia 17 de junho, com a prova de Filosofia. E terminarão no dia 23 de julho, com a segunda fase das provas de Desenho A, Biologia e Geologia e Geografia A.

Clique na imagem: